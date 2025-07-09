İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Platformu adına daha akılcı tercih yapılabilmesi adına bu konuda uzun açıklama yapmayı başkaları da faydalansın diye uygun buluyorum...

Öncelikle taban puanı ile alakalı soruları anlayamıyorum mesela ben. Puanları düşme garantisi ya da tam bir taban puanı yorumu yapılamacağını; bunun çok geniş yelpazeli sonuçların olduğunun bilinmesi gerekiyor. Hangi kurumun hangi kodla aldığı ve genel sayılar belli değil, biz genel taban yorumlarına göre hareket ederiz-etmeliyiz. Son yıllarda genel taban düştüğünden yine düşeceğini hesap ederiz, kitler de kaçla kalmışsa o şekilde ineceğini belki 1 2 puan inebileceğini; özellikle mesela Trabzonlu biri için ÇAYKUR'u beklemesini öngörürüz.

Yine, atananların artık çoğu 30 yaşına yakın veya 30lu yaşlarda. Tercih yapan eş durumunu öncelemek zorundadır.. Eş durumu önemli olmasa son senelerde taban puanları bu kadar düşer miydi.

Tercih yapanlar yine A grubu, ara alımların çarpan etkisini hesaplamaya çalışıyor. Bana göre aslan payı eş durumu etkisi var taban puanlarında. Atanma sırasının çarpan etkisi atananların çoğu evli ya da evlilik beklentisi ön planda olduğunu gösteriyor.

Bunların dışında doğrudan taban puanı soran kişilerin bekar ve yaşının genç olduğunu sanıyorum. Evli biri eş durumuna göre ya da eşinin aynı şehirde yaşayıp yaşamaması, eş tayini gibi ek sorunlar da hesaba katılmadığının düşünülmediğini; bu durumların hafife alındığını sanıyorum.. 3-4 yıl boyunca eşlerin (evli ve çocuklu kişilerin) ayrı yaşadıklarını biliyorum.

Hülasa, taban tahminine dair verilebilecek cevap çok genel olup, bekar ve özgür biri için çalışıyorsa ve maaşından çok rahatsız değilse beklemesi, işsizse ya da demin ki saydığım herhangi bir yan durumu varsa tayini olan bir kurumu öncelemesi gerekmektedir. Ek olarak tercihte önem sırası özetle,

1)şehir(sözleşmeli de olsa),

2)-tayin(eş durumu),

3)genel tayin-lojman-kurum(KİT) vs