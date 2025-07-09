Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Temmuz 2025 20:19
Memurlara ek işte çalışma yolu açılıyor
Memura mesai saatleri dışında da çalışma yolu açılıyor. Konunun AK Parti istişare toplantısında gündeme geldiği öğrenildi. Toplantıda milletvekilleri, mesai saatleri dışında özel işletmelerde kaçak ve kayıt dışı çalışan memurlara da bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti. Degerli Memurlar.net ekibi 06.12.2024 tarihli bu yazınız ile ilgili bir gelişme var mi, gündeme getirebilir misiniz?

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