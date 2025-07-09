KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2025 20:57
Düz taban

19-18 derece ile itiraza kaldım daha önce başka bir alımda 20-20 ile geçmiştim. Daha önce itiraza kalan var mı, geçmek çok mu zor?

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