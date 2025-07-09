Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Sözlük
gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 17 Şehirler arası dinlenme tesisleri 1 Erzincan Tulum peyniri 3 Gözlerin Cezayir Menekşesi 1 az yakan çok kaçan araba 4 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1 ben buraya neden çıktım 1 günün filmi 1 hiç makyaj yapmayan kızlar 2 kadınlar ne ister adlı soru 5
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı