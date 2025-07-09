PTT MAAŞ PROMOSYON İLE İLGİLİ ULAŞTIRMA BAKANI SN. URALINCEVABI

Memurlar Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in ptt promosyonu ile ilgili bugün Twitter da paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım: Ulaştırma Bakanı Sn. Abdulkadir Uraloğlu'na bugün TBMM'de PTT çalışanları maaş promosyon anlaşmasının revize edilmesi gündemde mi diye sordum. Uraloğlu, maaş promosyon anlaşmasında, anlaşma yapılmadan önce devreye girdiğini, Ziraat Bankası Genel Müdürü ile de bizzat görüştüğünü dile getirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda bankalar, 66 bin 500 TL'nin üzerine çıkmadılar dedi. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere ptt personeli için rakam 66 civarında kaldı. Personel sayısı ve dönen likite olarak Adalet Bakanlığından baya düşük olsada burda dikkatinizi çektiğini düşündüğüm konu Sn Bakanın açıklaması. Devreye girdim ama bankanın son teklifi bu oldu. Umarım tüm adli teşkilatında sonu böyle bitmez. Saygılarımla

Memurlar Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in ptt promosyonu ile ilgili bugün Twitter da paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım: Ulaştırma Bakanı Sn. Abdulkadir Uraloğlu'na bugün TBMM'de PTT çalışanları maaş promosyon anlaşmasının revize edilmesi gündemde mi diye sordum. Uraloğlu, maaş promosyon anlaşmasında, anlaşma yapılmadan önce devreye girdiğini, Ziraat Bankası Genel Müdürü ile de bizzat görüştüğünü dile getirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda bankalar, 66 bin 500 TL'nin üzerine çıkmadılar dedi. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere ptt personeli için rakam 66 civarında kaldı. Personel sayısı ve dönen likite olarak Adalet Bakanlığından baya düşük olsada burda dikkatinizi çektiğini düşündüğüm konu Sn Bakanın açıklaması. Devreye girdim ama bankanın son teklifi bu oldu. Umarım tüm adli teşkilatında sonu böyle bitmez. Saygılarımla