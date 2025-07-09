Aynı ünvanda kadrodan sözleşmeye

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Otomobille üzerinden geçilen kişi kaldırıldığı hastanede öldüHamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiMarmaris'te otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 4 yaralıBakan Tunç: Duruşmaların yayınlanması için mevzuat değişikliği gerekirSilivri'deki yangında bir kadın hayatını kaybetti: Kocası gözaltına alındı
Editörün Seçimi
Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı