Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


09 Temmuz 2025 21:39
Aynı ünvanda kadrodan sözleşmeye

Arkadaşlar selam. Ben bir devlet hastanesinde kadrolu hemşire olarak çalışıyorum. Yeni dönemde kpss ye girip ceza yemeden sözleşmeli hemşireliğe başvurabilir miyim ? Kadrodan istifa edince hiç beklemeksizin geçmek istiyorum mümkün mü ??


servet07
Aday Memur
09 Temmuz 2025 21:54

Mumkun..ben yaptim sorun cikmadi.


redhbbmfsh
09 Temmuz 2025 22:26

Nasıl yaptınız hocam neyden neye geçtiniz yardımcı olur musunuz @servet07

Toplam 2 mesaj

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