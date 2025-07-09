KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


09 Temmuz 2025 22:07
İİBF veya İşletme Grubu Link

Arkadaşlar İİBF veya İşletme bölümü için telegram Grubu var mı? Varsa atabilir misiniz?

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