Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2025 22:34
Tarım bakanlığı 3+1 Sözleşmeli Kamuda çalışan eş mazere

2024 mayıs ayında 3+1 sözleşmeli büro memuru olarak ilçe tarımda göreve başladım, 1 yıldan gazla fiilen bulunduğum yerde çalıştım, eşim Polis Memuru, eşimin farklı bir ilçeye tayini çıktı bende eş mazeretinden dilekçe yazdım red cevabı geldi. Aynı durumda olan var mı? İzleyebileceğim yollar nelerdir arkadaşlar.


Pergamon101
09 Temmuz 2025 22:36

Düzeltme; Farklı bir ile tayini çıktı.

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