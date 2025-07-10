Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2025 08:19
3600 gösterge, 1 derece kadro, sendika hakkı. silah hakkı istiyoruz

tüm adalet bakanlığı çalışanlarına 3600 gösterge, 1 derece kadro, sivil memurlara silah hakkı ve cte çalışanlarına sendika hakkı istiyoruz..


sait okumuş
Aday Memur
10 Temmuz 2025 10:59
Sivil memuru silahla nasıl bir ilgisi olabilir cidden merak ediyorum.
Toplam 1 mesaj

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