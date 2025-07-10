Memuriyetten istifa

Evet, istifa ettikten sonra belirli şartlarla memuriyete dönüş hakkınız bulunuyor. İşte mevzuata göre dikkat etmeniz gereken koşullar ve süreç:

📌 1. Dönüş Hakkının Hukuki Dayanağı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (DMK) 92. maddesi, en fazla iki defa istifa edenlerin belirli şartlarla memuriyete dönebileceğini açıkça düzenler 123.

Önemli sınırlama: Üçüncü kez istifa ederseniz, ancak KPSS gibi merkezi sınavlarla dönüş mümkündür 813.

⏳ 2. Bekleme Süreleri (DMK Madde 97)

İstifa şeklinize göre değişen minimum bekleme süreleri şöyledir:

Düzenli istifa (yazılı başvuru, devir-teslim tamamlandıysa): 6 ay 4813.

Usulsüz ayrılma (mazeretsiz 10 gün devamsızlıkla "çekilmiş sayılma"): 1 yıl 310.

Devir-teslim yapmadan ayrılma: 3 yıl 813.

Olağanüstü hallerde izinsiz ayrılma (savaş, afet): Dönüş hakkı yok 1015.

⚠️ Süre, istifanızın resmen kabul edildiği tarihten itibaren başlar 13.

✅ 3. Dönüş İçin Gereken Şartlar

Boş kadro: Döneceğiniz kurumda eski hizmet sınıfınızda (öğretmenlik) veya niteliklerinize uygun başka bir sınıfta boş kadro bulunmalı 16.

Derece/kademe koruması: Ayrıldığınız derece ve kademeye eşit bir pozisyona atanırsınız. Örneğin, 18 yıllık hizmetle ulaştığınız derece korunur 17.

Sınıf değişikliği: Öğretmenlik dışında genel idare hizmeti gibi farklı bir sınıfa geçmek isterseniz, o sınıfın niteliklerini taşımalı ve gerekli sınavları geçmelisiniz 37.

🏢 4. Başvuru Yapabileceğiniz Kurumlar

Asil memur statüsünde olduğunuz için hem MEB'e hem de diğer kamu kurumlarına (Sağlık Bakanlığı, üniversiteler vb.) başvurabilirsiniz 36.

Aday memur olsaydınız sadece MEB'e dönebilirdiniz, ancak 18 yıllık hizmetle bu kısıtlama sizi etkilemez 27.

⚠️ 5. İdarenin Takdir Yetkisi ve Pratik Engeller

Kanun dönüşü mümkün kılsa da, kurumların takdir yetkisi nedeniyle başvurular genellikle reddedilebiliyor. Mahkemeler, bu yetkinin "kamu yararı ve hizmet gerekleri" doğrultusunda kullanılabileceğini onaylamıştır 215.

Pratikte kurumlar, yeni mezun adayları tercih edebiliyor 2.

KPSS alternatifi: Bekleme süreniz dolduktan sonra KPSS'ye girip yeterli puan alırsanız, tüm kurumlara başvurabilirsiniz. Bu yolla istifa sayısı sınırı da geçersizleşir 813.

📝 6. Dönüş Prosedürü

Dilekçe ile başvuru: İstediğiniz kuruma yazılı başvurun 7.

Açıktan atama izni: Kurum, Devlet Personel Başkanlığı'ndan izin almalı 17.

Özlük dosyası transferi: Eski kurumunuzdan özlük dosyanızı istenir 7.

Atama onayı: Kadro uygunluğu ve idare onayı sonrası göreve başlarsınız 7.

💡 Öneriler

Ücretsiz izin süresini maksimum kullanın: DMK Madde 108'e göre ücretsiz izin süresi (sağlık, aile vb. nedenlerle) 18 aya kadar çıkabilir 10. Bu süreyi değerlendirerek kararınızı netleştirebilirsiniz.

İstifa öncesi devir-teslimi mutlaka yapın: 3 yıl bekleme riskinden kaçınmak için zimmetli evrak/malzemeleri devredin 13.

KPSS'ye hazırlanın: Direkt dönüş zorsa, sınavla atanma alternatifini aktif tutun 815.

Sonuç olarak, hukuken dönüş hakkınız var ancak pratikte idarenin takdirine ve kadro şartlarına bağlı. Süreçteki riskleri minimize etmek için ücretsiz izni uzatmanız ve istifayı son çare olarak düşünmeniz önem taşıyor.