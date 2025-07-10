Memuriyetten istifa

Yurtdışına taşınma nedeniyle istifa etmeniz durumunda, 25 yıllık hizmet sürenizi tamamlayıp yaş şartını bekleyerek emekli olma imkânınız var. Ancak bunun için kritik koşullar ve alternatif yollar mevcut. Detayları şöyle özetleyebilirim:
📌 1. Emeklilik İçin Gerekli Şartlar (4/B - SSK)
Hizmet süresi: 25 yıl (9000 gün)
Yaş şartı: 60 yaş (kadın/erkek farkı yok).
Eksik günler: 18 yıl = ~6.570 gün (varsayım). 25 yıl için 2.430 gün (7 yıl) eksik var.
Prim ödeme: Eksik günleri gönüllü sigorta (SGK Madde 41) veya borçlanma ile tamamlayabilirsiniz.
💳 2. Gönüllü Sigorta ile Prim Tamamlama (SGK Madde 41)
✅ Koşullar:
İstifa sonrası Türkiye'de ikamet etme zorunluluğu yok (yurtdışından başvuru mümkün).
Başvuru süresi: İstifadan sonra 90 gün içinde SGK'ya başvurmalısınız.
Ödeme: Aylık primleri kendiniz ödersiniz.
⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Prim tutarı: Ödeyeceğiniz tutar, Türkiye'deki brüt asgari ücretin %32'si üzerinden hesaplanır (2025 için aylık ~7.350 TL).
Süre sınırı: Gönüllü sigorta ile en fazla 10 yıl prim ödeyebilirsiniz (sizin eksik 7 yılınız bu kapsamda).
Yaş sınırı: 60 yaşından sonra gönüllü sigorta yapılamaz.
🔄 3. Borçlanma Seçeneği
Neler borçlanılabilir?
Yurtdışında geçen süreler (SGK Madde 41 ile çakışmaz, ek süre verir).
Staj, askerlik, doğum gibi süreler (sizin durumunuzla doğrudan ilgili değil).
Borçlanma maliyeti: Günlük prim tutarı × eksik gün sayısı. 2025 için ~250 TL/gün üzerinden hesaplanır.
👉 2.430 gün × 250 TL = ~607.500 TL (tutar yıllara göre artabilir).
🌍 4. Yurtdışından Ödeme ve Başvuru Prosedürü
Gönüllü sigorta başvurusu:
İstifadan sonra 90 gün içinde Türkiye'deki SGK il müdürlüğüne veya konsolosluk aracılığıyla başvurun.
Ödeme yöntemi:
Primleri döviz cinsinden (Euro/Dolar) yurtdışından ödeyebilirsiniz.
Emeklilik başvurusu:
25 yıl dolunca ve 60 yaşına geldiğinizde, SGK'ya konsolosluk üzerinden emeklilik talebinde bulunursunuz.
⚠️ 5. Kritik Uyarılar
90 gün kuralı: İstifadan sonra 3 ay içinde gönüllü sigorta başvurusu yapmazsanız, bu hakkı kaybedersiniz. Sonrasında sadece borçlanma kalır.
Maliyet artış riski: Gönüllü prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artar.
Yaş şartı değişmez: 25 yılı tamamlasanız bile 60 yaşını beklemeniz şarttır.
Türkiye'de adres zorunluluğu yok: Yurtdışında ikamet etseniz de prim ödemeye devam edebilirsiniz.
💡 Alternatif Yol: İstifa Etmeden Ücretsiz İzinle Süre Kazanma
Ücretsiz izni uzatın: 657 DMK Madde 108'e göre;
Aile birleşimi nedeniyle 18 aya kadar ücretsiz izin alabilirsiniz.
Bu süre emekliliye sayılır (prim ödemeden hizmet sürenize eklenir).
👉 18 ay daha kazanırsanız, eksik süreniz 5,5 yıla düşer, maliyetiniz azalır.
📝 Özetle Yapmanız Gerekenler:
Ücretsiz izni maksimum kullanın (18 ay).
İstifa etmek zorunda kalırsanız, 90 gün içinde SGK'ya gönüllü sigorta başvurusu yapın.
Aylık primleri düzenli ödeyerek 25 yılı tamalayın.
60 yaşınız dolduğunda emeklilik için başvurun.
🔍 SGK ile mutlaka teyit edin: Yurtdışı süreçleri ve güncel prim tutarları için SGK Çağrı Merkezi (444 73 33) veya konsolosluk üzerinden resmi bilgi alın. Maliyet hesaplarınızı bu verilere göre güncelleyin.
Yurtdışına taşınma nedeniyle istifa etmeniz durumunda, 25 yıllık hizmet sürenizi tamamlayıp yaş şartını bekleyerek emekli olma imkânınız var. Ancak bunun için kritik koşullar ve alternatif yollar mevcut. Detayları şöyle özetleyebilirim:
📌 1. Emeklilik İçin Gerekli Şartlar (4/B - SSK)
Hizmet süresi: 25 yıl (9000 gün)
Yaş şartı: 60 yaş (kadın/erkek farkı yok).
Eksik günler: 18 yıl = ~6.570 gün (varsayım). 25 yıl için 2.430 gün (7 yıl) eksik var.
Prim ödeme: Eksik günleri gönüllü sigorta (SGK Madde 41) veya borçlanma ile tamamlayabilirsiniz.
💳 2. Gönüllü Sigorta ile Prim Tamamlama (SGK Madde 41)
✅ Koşullar:
İstifa sonrası Türkiye'de ikamet etme zorunluluğu yok (yurtdışından başvuru mümkün).
Başvuru süresi: İstifadan sonra 90 gün içinde SGK'ya başvurmalısınız.
Ödeme: Aylık primleri kendiniz ödersiniz.
⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Prim tutarı: Ödeyeceğiniz tutar, Türkiye'deki brüt asgari ücretin %32'si üzerinden hesaplanır (2025 için aylık ~7.350 TL).
Süre sınırı: Gönüllü sigorta ile en fazla 10 yıl prim ödeyebilirsiniz (sizin eksik 7 yılınız bu kapsamda).
Yaş sınırı: 60 yaşından sonra gönüllü sigorta yapılamaz.
🔄 3. Borçlanma Seçeneği
Neler borçlanılabilir?
Yurtdışında geçen süreler (SGK Madde 41 ile çakışmaz, ek süre verir).
Staj, askerlik, doğum gibi süreler (sizin durumunuzla doğrudan ilgili değil).
Borçlanma maliyeti: Günlük prim tutarı × eksik gün sayısı. 2025 için ~250 TL/gün üzerinden hesaplanır.
👉 2.430 gün × 250 TL = ~607.500 TL (tutar yıllara göre artabilir).
🌍 4. Yurtdışından Ödeme ve Başvuru Prosedürü
Gönüllü sigorta başvurusu:
İstifadan sonra 90 gün içinde Türkiye'deki SGK il müdürlüğüne veya konsolosluk aracılığıyla başvurun.
Ödeme yöntemi:
Primleri döviz cinsinden (Euro/Dolar) yurtdışından ödeyebilirsiniz.
Emeklilik başvurusu:
25 yıl dolunca ve 60 yaşına geldiğinizde, SGK'ya konsolosluk üzerinden emeklilik talebinde bulunursunuz.
⚠️ 5. Kritik Uyarılar
90 gün kuralı: İstifadan sonra 3 ay içinde gönüllü sigorta başvurusu yapmazsanız, bu hakkı kaybedersiniz. Sonrasında sadece borçlanma kalır.
Maliyet artış riski: Gönüllü prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artar.
Yaş şartı değişmez: 25 yılı tamamlasanız bile 60 yaşını beklemeniz şarttır.
Türkiye'de adres zorunluluğu yok: Yurtdışında ikamet etseniz de prim ödemeye devam edebilirsiniz.
💡 Alternatif Yol: İstifa Etmeden Ücretsiz İzinle Süre Kazanma
Ücretsiz izni uzatın: 657 DMK Madde 108'e göre;
Aile birleşimi nedeniyle 18 aya kadar ücretsiz izin alabilirsiniz.
Bu süre emekliliye sayılır (prim ödemeden hizmet sürenize eklenir).
👉 18 ay daha kazanırsanız, eksik süreniz 5,5 yıla düşer, maliyetiniz azalır.
📝 Özetle Yapmanız Gerekenler:
Ücretsiz izni maksimum kullanın (18 ay).
İstifa etmek zorunda kalırsanız, 90 gün içinde SGK'ya gönüllü sigorta başvurusu yapın.
Aylık primleri düzenli ödeyerek 25 yılı tamalayın.
60 yaşınız dolduğunda emeklilik için başvurun.
🔍 SGK ile mutlaka teyit edin: Yurtdışı süreçleri ve güncel prim tutarları için SGK Çağrı Merkezi (444 73 33) veya konsolosluk üzerinden resmi bilgi alın. Maliyet hesaplarınızı bu verilere göre güncelleyin.
, 3 saat önce
jackreacher52
Evet, istifa ettikten sonra belirli şartlarla memuriyete dönüş hakkınız bulunuyor. İşte mevzuata göre dikkat etmeniz gereken koşullar ve süreç:
📌 1. Dönüş Hakkının Hukuki Dayanağı
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (DMK) 92. maddesi, en fazla iki defa istifa edenlerin belirli şartlarla memuriyete dönebileceğini açıkça düzenler 123.
Önemli sınırlama: Üçüncü kez istifa ederseniz, ancak KPSS gibi merkezi sınavlarla dönüş mümkündür 813.
⏳ 2. Bekleme Süreleri (DMK Madde 97)
İstifa şeklinize göre değişen minimum bekleme süreleri şöyledir:
Düzenli istifa (yazılı başvuru, devir-teslim tamamlandıysa): 6 ay 4813.
Usulsüz ayrılma (mazeretsiz 10 gün devamsızlıkla "çekilmiş sayılma"): 1 yıl 310.
Devir-teslim yapmadan ayrılma: 3 yıl 813.
Olağanüstü hallerde izinsiz ayrılma (savaş, afet): Dönüş hakkı yok 1015.
⚠️ Süre, istifanızın resmen kabul edildiği tarihten itibaren başlar 13.
✅ 3. Dönüş İçin Gereken Şartlar
Boş kadro: Döneceğiniz kurumda eski hizmet sınıfınızda (öğretmenlik) veya niteliklerinize uygun başka bir sınıfta boş kadro bulunmalı 16.
Derece/kademe koruması: Ayrıldığınız derece ve kademeye eşit bir pozisyona atanırsınız. Örneğin, 18 yıllık hizmetle ulaştığınız derece korunur 17.
Sınıf değişikliği: Öğretmenlik dışında genel idare hizmeti gibi farklı bir sınıfa geçmek isterseniz, o sınıfın niteliklerini taşımalı ve gerekli sınavları geçmelisiniz 37.
🏢 4. Başvuru Yapabileceğiniz Kurumlar
Asil memur statüsünde olduğunuz için hem MEB'e hem de diğer kamu kurumlarına (Sağlık Bakanlığı, üniversiteler vb.) başvurabilirsiniz 36.
Aday memur olsaydınız sadece MEB'e dönebilirdiniz, ancak 18 yıllık hizmetle bu kısıtlama sizi etkilemez 27.
⚠️ 5. İdarenin Takdir Yetkisi ve Pratik Engeller
Kanun dönüşü mümkün kılsa da, kurumların takdir yetkisi nedeniyle başvurular genellikle reddedilebiliyor. Mahkemeler, bu yetkinin "kamu yararı ve hizmet gerekleri" doğrultusunda kullanılabileceğini onaylamıştır 215.
Pratikte kurumlar, yeni mezun adayları tercih edebiliyor 2.
KPSS alternatifi: Bekleme süreniz dolduktan sonra KPSS'ye girip yeterli puan alırsanız, tüm kurumlara başvurabilirsiniz. Bu yolla istifa sayısı sınırı da geçersizleşir 813.
📝 6. Dönüş Prosedürü
Dilekçe ile başvuru: İstediğiniz kuruma yazılı başvurun 7.
Açıktan atama izni: Kurum, Devlet Personel Başkanlığı'ndan izin almalı 17.
Özlük dosyası transferi: Eski kurumunuzdan özlük dosyanızı istenir 7.
Atama onayı: Kadro uygunluğu ve idare onayı sonrası göreve başlarsınız 7.
💡 Öneriler
Ücretsiz izin süresini maksimum kullanın: DMK Madde 108'e göre ücretsiz izin süresi (sağlık, aile vb. nedenlerle) 18 aya kadar çıkabilir 10. Bu süreyi değerlendirerek kararınızı netleştirebilirsiniz.
İstifa öncesi devir-teslimi mutlaka yapın: 3 yıl bekleme riskinden kaçınmak için zimmetli evrak/malzemeleri devredin 13.
KPSS'ye hazırlanın: Direkt dönüş zorsa, sınavla atanma alternatifini aktif tutun 815.
Sonuç olarak, hukuken dönüş hakkınız var ancak pratikte idarenin takdirine ve kadro şartlarına bağlı. Süreçteki riskleri minimize etmek için ücretsiz izni uzatmanız ve istifayı son çare olarak düşünmeniz önem taşıyor.