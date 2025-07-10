Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2025 08:27
Dhmi maaşları yine arttı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeline Performans Primi Ödenmesine İlişkin Karar Resmi Gazetede yayımlandı

Böylece hava trafik kontrolörü primler dahil aylık maaşı 270 bin civarına çıktığı söyleniyor


Sevalsevalsevo
Aday Memur
10 Temmuz 2025 08:28

Buranın net maaşları nedir


Kpsbirincisi
Genel Müdür
10 Temmuz 2025 08:56

Noldu gece uykuların mı kaçtı sabah kalkar kalkmaz konu açmışsın. 270 az demişler en az 400 ü var.


debug
Müsteşar Yardımcısı
10 Temmuz 2025 09:35

Bu devirde 150k maaş kime yetecek arkadaşlar. Bütün meslek gruplarına bir şekilde artış yaptı devlet... (akademisyenler,doktorlar,hakim savcılar,öğretmenler,dhmi) 80k altı maaş alan kalmadı. GİH memurları sürünsün 48 bin liraya :)


Yasin.Ozen
Genel Müdür
10 Temmuz 2025 09:41

150k da yeter abartmayın, karı koca olsa 300k 6 bin euro dan fazla yapıyor. Aradaki makaslar çok açık yani birisi hiç geçinemiyorken diğer çok rahat ve ikisi de memur statüsünde. Ülkenin yarısı asgari ücretle geçinmeye çalışıyor en azından en düşük memur maaşı 2.5 asgariye yakın olacak olmamasından iyidir diyoruz artık ne yapalım. :)

debug, 2 saat önce

Bu devirde 150k maaş kime yetecek arkadaşlar. Bütün meslek gruplarına bir şekilde artış yaptı devlet... (akademisyenler,doktorlar,hakim savcılar,öğretmenler,dhmi) 80k altı maaş alan kalmadı. GİH memurları sürünsün 48 bin liraya :)


m.r_f
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 10:44

Yaşasın, en azından sürünebiliyoruz :D

debug, 2 saat önce

Bu devirde 150k maaş kime yetecek arkadaşlar. Bütün meslek gruplarına bir şekilde artış yaptı devlet... (akademisyenler,doktorlar,hakim savcılar,öğretmenler,dhmi) 80k altı maaş alan kalmadı. GİH memurları sürünsün 48 bin liraya :)

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