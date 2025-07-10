mühendislik bitiren teknikerin intibakı nasıl olur?

toplamda 5 yıl 4 aylık kamu hizmetim var. 399 khk bir kurumda tekniker 9/2 olarak işe başladım. önceki kurumdan hizmetim ile birlikte hizmet birleştirmesi yaptım ve aynı zamanda üst öğrenim mühendislik bitirdim. kurum intibak yaparken 9/2 olan derece kademini 7/3 olarak güncellemiş. bazı arkadaşlar mühendislik bitiren kişinin 2 kademe üstüne 1 derece daha alması gerektiğini söylüyor. bilgisi olanlar yazarsa sevinirim.

toplamda 5 yıl 4 aylık kamu hizmetim var. 399 khk bir kurumda tekniker 9/2 olarak işe başladım. önceki kurumdan hizmetim ile birlikte hizmet birleştirmesi yaptım ve aynı zamanda üst öğrenim mühendislik bitirdim. kurum intibak yaparken 9/2 olan derece kademini 7/3 olarak güncellemiş. bazı arkadaşlar mühendislik bitiren kişinin 2 kademe üstüne 1 derece daha alması gerektiğini söylüyor. bilgisi olanlar yazarsa sevinirim.