Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2025 08:30
mühendislik bitiren teknikerin intibakı nasıl olur?
toplamda 5 yıl 4 aylık kamu hizmetim var. 399 khk bir kurumda tekniker 9/2 olarak işe başladım. önceki kurumdan hizmetim ile birlikte hizmet birleştirmesi yaptım ve aynı zamanda üst öğrenim mühendislik bitirdim. kurum intibak yaparken 9/2 olan derece kademini 7/3 olarak güncellemiş. bazı arkadaşlar mühendislik bitiren kişinin 2 kademe üstüne 1 derece daha alması gerektiğini söylüyor. bilgisi olanlar yazarsa sevinirim.

VHKİ-MEB
Şef
10 Temmuz 2025 09:03

Mühendislik ve sağlık lisansiyeri sayılan bölümler bitirilince dediğiniz gibi (önlisanstan lisansa tamamlamada verilen 1-2 kademe haricinde) 1 derece verilir. 399 khk'da durum farklı mı bilmiyorum.


muhendisgaliba
Memur
10 Temmuz 2025 09:14
herhalde önce lisans bitirdim diye 2 kademe verip mühendislik olduğu için de ek 1 derece vermesi gerekiyor.
VHKİ-MEB, 2 saat önce

Mühendislik ve sağlık lisansiyeri sayılan bölümler bitirilince dediğiniz gibi (önlisanstan lisansa tamamlamada verilen 1-2 kademe haricinde) 1 derece verilir. 399 khk'da durum farklı mı bilmiyorum.

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