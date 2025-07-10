Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


10 Temmuz 2025 08:58
sözleşmeli personel 3. yıl dolunca

sözleşmeli personelin 3. yılı dolduğunda tayin isteyebilir mi veya geçici görevlendirme ile başka il müdürlüğüne gidebilir mi birde 3. yıl dolduğunda ünvan değişiyor mu


bilgisayartekniker
Memur
10 Temmuz 2025 10:30

3. yıl dolarsa kadroya geçersiniz tayin için 1 yıl daha beklemeniz gerekiyor, sözleşmeliyken unvanınız neyse kadroya geçtiğinizde eşdeğer unvan verilir, örneğin büro personeliyseniz memur kadrosuna atanırsınız, kadroya geçtikten sonra gys veya uds sınavı açılırsa bu sınavlara girmeniz gerekir.,geçici görevlendirmede yıl şartı yok.


turasas2022
Memur
10 Temmuz 2025 10:40
çok teşekkürler
bilgisayartekniker, 1 saat önce

3. yıl dolarsa kadroya geçersiniz tayin için 1 yıl daha beklemeniz gerekiyor, sözleşmeliyken unvanınız neyse kadroya geçtiğinizde eşdeğer unvan verilir, örneğin büro personeliyseniz memur kadrosuna atanırsınız, kadroya geçtikten sonra gys veya uds sınavı açılırsa bu sınavlara girmeniz gerekir.,geçici görevlendirmede yıl şartı yok.

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