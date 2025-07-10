Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2025 09:44
Ünvan değişikliği hak.

Arkadaşlar teknik bölümlerin( elektrik bilgisayar) sınavları zor mu nasıl bir aşama var giren biri varsa direk mesaj uzerinden de yardımcı olabilir mi ?

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