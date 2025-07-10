Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 09:58
Merhaba arkadaşlar
Belediyede tekniker olarak çalışanın maaşı daha mı yüksek üniversteden

hsnd
Başbakan Müsteşarı
10 Temmuz 2025 10:22

Bütün 657 kurumlarında aynı unvanda maaşlar aynıdır. Burada fark belediyelerin vermiş olduğu ek ödemelerden kaynaklanır (SDS gibi). Bu ödeme her belediyede farklı olabileceği gibi hiç yapılmayan belediyeler de bulunuyor. Kısaca evet belediyede ek ödeme varsa alınan maaş daha fazla olabilir.

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