Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


10 Temmuz 2025 10:04
Ee nasıl gidiyor hayat?

Şartlar ne olursa olsun, hayata gıcıklık olsun diye gülümse

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