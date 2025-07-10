Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2025 10:56
Memur Ticaretle Uğraşamaz diye malımıza konanlar

Eşim devlet memuru. 2010 yılında Ankarada kendine ticari taksi alıyor. Bunu memur olduğu için üzerine alamıyor. Babasının üzerine yapıyor. Babası 3 yıl sonra annesini boşayıp başkası ile evleneceğini taksiyi satacağını söylüyor. Bunun üzerine babasının üzerinden alıp, bu defa da güvendiği "ev hanımı" kız kardeşinin üzerine yapıyor. 2 yıl sonra 2015'te kız kardeşi de eşine boşanma davası açıyor ve ayrılıyor. Bu defa da o benim bu araba diye sahip çıkıyor. Bize bu konuda yardımcı olacak, yol gösterecek bilgisi olan var mı?


Sonoş
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 10:57

kısacası ödemesini bizim yaptığımız, bizim olan mal, kimin üstüne geçtiyse eşini boşayıp benim diyor


Sonoş
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 11:00

2017'den beri de kız kardeşi çalıştırıyor arabayı. gelirini o alıyor.


Sonoş
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 11:03

haklı davamızda ev hanımı kız kardeş onun üzerinden işlem yapıldı diye mal sahibi oldu. bize bu konuda uzman iyi bir avukat lazım. avukata vereceğimiz ücret hiç önemli değil. artık bu bir şeref meselesi haline geldi.


aveos
Aday Memur
10 Temmuz 2025 11:31
bana mesaj yoluyla ulasirmisiniz size mesaj atamiyorum
Toplam 4 mesaj

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