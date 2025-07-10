Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 11:24
Ağustos eylül ataması
Merhaba iyi günler ben hemşirelik lisans mezunuyum kpss ataması bekliyorum lakin puanım atama sınırında olduğu için sözleşmeli hemşire ilanlarına başvuruyorum.Sorum şu eğer sözleşmeli hemşire olarak göreve başlarsam eylüldeki hemşirelik atamasına tercih yapmama veya atanmama engel olur mu? Aydınlatırsanız beni çok mutlu olurum

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