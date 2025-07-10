Ağustos eylül ataması

Merhaba iyi günler ben hemşirelik lisans mezunuyum kpss ataması bekliyorum lakin puanım atama sınırında olduğu için sözleşmeli hemşire ilanlarına başvuruyorum.Sorum şu eğer sözleşmeli hemşire olarak göreve başlarsam eylüldeki hemşirelik atamasına tercih yapmama veya atanmama engel olur mu? Aydınlatırsanız beni çok mutlu olurum

Merhaba iyi günler ben hemşirelik lisans mezunuyum kpss ataması bekliyorum lakin puanım atama sınırında olduğu için sözleşmeli hemşire ilanlarına başvuruyorum.Sorum şu eğer sözleşmeli hemşire olarak göreve başlarsam eylüldeki hemşirelik atamasına tercih yapmama veya atanmama engel olur mu? Aydınlatırsanız beni çok mutlu olurum