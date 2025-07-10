Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


10 Temmuz 2025 12:06
2023 Aralık'ta mesleğe başladım görev sürem 3 yıl ne zaman tayin gelir bana?

A)2026

B)2027

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