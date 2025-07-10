Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


10 Temmuz 2025 12:22
POLİSLİK ESNASINDA KPSS KAZANIP KİT MEMURLUGUNA GEÇEBİLİRMİYİM?

6 ay önce istifa etmeden kit memurluğuna gecebilirmiyim kpss ile kazanarak?


adsız_cengaver
Şef
10 Temmuz 2025 12:26

Sözleşmeli ise geçersin.


Melik2323
Aday Memur
10 Temmuz 2025 12:27

Kit kadroları sözleşmeli diyorlar ama bilgisi olan varmı?


Vardır bir hayır
Şef
10 Temmuz 2025 12:40

Kit sozlesmeli 6 ay beklemeden gecebilirsin kadroluda 6 ay beklenen lazim

Melik2323, 2 saat önce

Kit kadroları sözleşmeli diyorlar ama bilgisi olan varmı?


Melik2323
Aday Memur
10 Temmuz 2025 12:47

Bilgi kesinmi abi?

Vardır bir hayır, 2 saat önce

Kit sozlesmeli 6 ay beklemeden gecebilirsin kadroluda 6 ay beklenen lazim


barans1
Şef
10 Temmuz 2025 12:48
gecersin kardeşim bende memurum bende kit dusunuyorum ve 1 yıldır kpss ye çalışıyorum hedef 2026
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polisleröğretmene zam polise yok Bugün İlk Kurul Toplanıyormuş- Başardık mıMazeret ataması 2025Polis sorunları ile alakali kurul toplaniyor bu akşamki Tweet etkinliği çok onemliSağlık çalışanları gibi acil ihbarlar hariç yavaşlatma yapılabilmeliDurdurmalar kabul olacak mı?memurlar.net haber yapar mısın?

Sözlük

ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 3 Renjiro 11 Ukde 1 Anne klasikleri 1 Çok ayıp 1 Işınlanmak istediğiniz bir yer? 2 bi mola radyo yayını 5 kadınlar ne ister adlı soru 3 hiç makyaj yapmayan kızlar 1 ben buraya neden çıktım 1

Son Haberler

Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruzKAMUSAM'dan Kamu Çalışanlarına Yönelik Yaşam Endeksi2025-DGS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıİletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleşti2025'in ilk 6 ayında usta sanatçıların vedası sevenlerini üzdü

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı