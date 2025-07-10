Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


10 Temmuz 2025 12:28
Cüneyt Özdemir
Arkadaşlar Cüneyt Özdemir canlı yayın açtı kanala gelip destek olalım, bu adamı kaybetmeyelim uzun zamandır sesimizi duyurmaya çalışıyor boşta olan gelsin destek olsun lütfen

Fenerbahce19.07
Memur
10 Temmuz 2025 12:47
eylul ekim gibi duzenleme yapilacagi soylenmis

casser1a
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 12:50
Sözler hep aynı, inşallah artık bişeyler yapılır
Fenerbahce19.07, 2 saat önce
eylul ekim gibi duzenleme yapilacagi soylenmis

PHILIPS42
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 12:51
adam adam

yakışıgım
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 13:23

En azından Cüneyt ve deniz bey sayesinde emniyet teşkilatındaki yetkililerin İçişleri bakaninin vs butun yüzleri görüldü polise zerre değer vermedikleri anlaşıldı umarım sizlerde bu ülke için ne kadar kıymetli! Olduğumuzu anlamissindir


Fenerbahce19.07
Memur
10 Temmuz 2025 13:45
kulliyede 3 kisiden olusan inceleme komisyonu kurulmus eylul ekim gibi duzenlemenin yapilabilecegi, sorunlarin ve cozumun neden teskilattan degilde gazetecilerden ( deniz beyden ) sunulduğu sorulmuş vs vs vs iste. artik ne gibi cozumler gelir hep beraber goruruz.

turkolog24
Daire Başkanı
10 Temmuz 2025 13:47

Aspirin vermişler işte gündemden düşsün diye


Feritdemir0133
Memur
10 Temmuz 2025 13:54

Hööösttr la

turkolog24, 53 dk. önce

Aspirin vermişler işte gündemden düşsün diye


27Dönem
Aday Memur
10 Temmuz 2025 14:02

Eğer sorunlarımızın sadece maaş iyileştirilmesiyle çözüleceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Ekonomik sorunlarla birlikte mutlaka ama mutlaka özlük haklarına da el atmak zorundalar. Keyfiyete bağlı çalışma sistemlerinden, hukuki olarak küçücük bir durumda dahi açığa alınabilecek bıçak sırtı bir konumdan, meslek içi iletişimden ve mobingden kaynaklı psikolojik sorunlardan, atamalardan kaynaklı mağduriyetlerden, Karı-Koca polis olarak çalışan ailelerin çalışma sistemleri sebebiyle doğan aile huzuru kayıplarından, lojman başta olmak üzere sosyal tesislerdeki imkanlardan eşit olarak yararlanılmamasından tutunda daha nerelere nelere değinilmesi ve düzenleme yapılması gerekiyor.

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