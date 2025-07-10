Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 12:36
İl Dışı Tayin Hemşire Manisa ve İzmir

Merhaba hemşire arkadaşlar manisa ve izmiri kaç hizmet puanı ile yazdınız?

Benim 5800 izmirde şehir veya eahlar gelir gibi düşünüyorum.

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