Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2025 12:43
Eş tayini

Hava Kuvvetleri'nde teğmenin nişanlım jandarma astsubay o benden eski şuan 4.bölge doğuya tayini çıktı düğün yapıcaz arama işi nasıl olucak aradım aradım birşey bulamadım daha önce bu durumu gören bilen varmı

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