Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


10 Temmuz 2025 12:59
Evet arkadaşlar yeni şerbetimiz hayırlı olsun . Eylül Ekim demişler isimleri verilsin istenmemis bla

Cüneyt Özdemir ve Deniz urasin bizler için ne kadar uğraştığı ortada. Adamlar milyon defa aynı şeyleri duyduğumuzu bilmediği için birşeyler olacağını zannediyor ama yine hüsran yine hüsran maalesef


cenksozen
Şef
10 Temmuz 2025 13:17

yetkili ağızlardan tek kelime yok bence boş işler


yakışıgım
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 13:21

Buzzz gibi serbet var yokmu icen


muratcan58
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 13:24
ikinci şark ta 2025 te kalkıyordu. yani Eylüller ekimler seneye ler bitmez üzgünüm

emareci
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 13:28
ben demiştm şeker şerbet asla polise istediği verilmez.. kimse vermez verilmesi teklif dahi edilemez memlekette işsiz çok olduğu için de çalışan çalışır çalışmayan yallah mantığı hiç bitmez ellerinde hep bu koz olur hepimize geçmiş olsun bir günde (allah korusun) 100 polis aynı anda intiharda etse hiç bir şey vermezler

Poliss155
Şef
10 Temmuz 2025 13:54
çok duyduk bunları
Toplam 5 mesaj

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