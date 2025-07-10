Evet arkadaşlar yeni şerbetimiz hayırlı olsun . Eylül Ekim demişler isimleri verilsin istenmemis bla

ben demiştm şeker şerbet asla polise istediği verilmez.. kimse vermez verilmesi teklif dahi edilemez memlekette işsiz çok olduğu için de çalışan çalışır çalışmayan yallah mantığı hiç bitmez ellerinde hep bu koz olur hepimize geçmiş olsun bir günde (allah korusun) 100 polis aynı anda intiharda etse hiç bir şey vermezler

ben demiştm şeker şerbet asla polise istediği verilmez.. kimse vermez verilmesi teklif dahi edilemez memlekette işsiz çok olduğu için de çalışan çalışır çalışmayan yallah mantığı hiç bitmez ellerinde hep bu koz olur hepimize geçmiş olsun bir günde (allah korusun) 100 polis aynı anda intiharda etse hiç bir şey vermezler