Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2025 13:20
mazeret ataması: tercih yapmazsam ne olur?

selamlar, tercih yapmak isteyebileceğim okul yok listede. Bu durumda tercih yapmazsam ne olur acep?


magdur turkce
Aday Memur
10 Temmuz 2025 13:29

Bu sene bakanlık kimseyi yerindenl oynatmamaya yemin etmiş.Sıra ataması tüm sistemi kilitledi.Büyükşehirlerde ilçeler arası 100-150 km mesafe uzaklıkta bulunan eşler var.Aile yılı kapsamında aileler ayrı kalacak.İlçe emri uygulaması umarım uygulanır.


ta345
Şef
10 Temmuz 2025 13:33

tercih yapmazsam il emrine mi verilirim ki hocam. listede bazı farklı ilçelerden okullar var bir de istemediğim ve muhtemel boşalacak ola liseler var.


SosyalHiz
Aday Memur
10 Temmuz 2025 13:54
kadrolar şimdiden belli mi hocam
ta345, 1 saat önce

tercih yapmazsam il emrine mi verilirim ki hocam. listede bazı farklı ilçelerden okullar var bir de istemediğim ve muhtemel boşalacak ola liseler var.

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