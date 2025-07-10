Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2025 13:24
Soruşturma dosyası geç ulaştığı için savunma hakkı süresi uzatılabilir mi

Bir kurumda müdür başyardımcısı olarak görev yapmaktaydım.Bir arbede sonuçu beni farklı kuruma attılar. Ardından bir soruşturma açıldı ve sözlü ifadem alındı. Sonrasında tek başlıkta toplanabilecek konuları ayrı ayrı başlıklarda cezalar geldi.Cezalar içinde meslekten ihraç teklifi olduğuna dair bir yazı geldi ve 7 gün içinde savunma yapmam istendi. Ancak gelen cezalar belgenet sisteminde olmadığım için epostadan atıldı ve eposta içeriğinde tebliğ/tebellüğ dosyası yoktu.İfadem alınıp bana teslim edildikten sonra ve cezalar verildiğinde cezaların neyden verildiği yazmamıştı. Şimdi dosyanın detaylarına ulaşmaya çalışıyorum ancak dosya detayları savunma süremden sonra gelecek gibi. Bu durumda savunma süresinin uzatılmasını talep edebilir miyim? Ve nasıl bir yol izlemeliyim?

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