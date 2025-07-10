Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2025 14:09
2025 İller Arası Mazeret

Mazerete bağlı atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda aile birliğimin Bakanlıkça belirlenecek bir ilde sağlanabilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanmasını talep ediyorum.

Bu beyanı geçen sene eş durumu yapanlar işaretledi mi? Eşim polis işaretlemezsek il emri çıkmaz mı

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