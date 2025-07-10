Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2025 14:17
İl dışı tayinini kazanırsam ilçe den gitmemi engelleyebilirler mi?

yarın sonuçlar açıklanacakmış ama baya sorun yaşadığım bir okuldan gitmeye çalışıyordum en son il dışı tayine başvurdum kesin çıkar gibi sonucum çıktıgında engelleyebilirler mi belgelerde eksiklik gibi bahaneler sunup sorun çıkarmaya çalışırlarsa nasıl bir önlem almalıyım il milli eğitime mi gideyim

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