Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2025 14:30
İl içi özür grubu listede açık okul yok.Aile yılında aileler ayrı kalacak.

Bu sene bakanlık kimseyi yerinden oynatmamaya yemin etmiş.Sıra ataması tüm sistemi kilitledi.Büyükşehirlerde ilçeler arası 100-150 km mesafe uzaklıkta bulunan eşler var.Aile yılı kapsamında aileler ayrı kalacak.İlçe emri uygulaması umarım uygulanır.

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