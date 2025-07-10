Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 14:36
Eş Durumu Tayini ATT
Eş durumu tayini için (İl dışı) Sağlık Bakanlığına 23 Haziranda dilekçe gönderdik halen sonuçlanmadı. Ne kadar sürede cevap gelir?

icramüdürü42
Aday Memur
10 Temmuz 2025 14:37
2-) Tayin sonucunu yazışma yapılmadan önce öğrenebileceğimiz bi yer var mıdır önceden Çkys sistemine düşüyordu çkys kapanmış sanırım
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