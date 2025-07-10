Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


10 Temmuz 2025 15:25
Tuzla lojmanlari

Merhabalar 3.etap polis lojmanları ne kadar kişi boşaltiyor acaba 15.siradayiz açıklanmadı bilginiz varmı


sagami
Daire Başkanı
10 Temmuz 2025 15:39

İmkansız gelmez


Mjmrm
Aday Memur
10 Temmuz 2025 15:45

Tahmini 20 boşalir diye düşünüyorduk demek imkansız biz ev bakalım o halde

Toplam 2 mesaj

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