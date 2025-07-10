Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2025 15:45
İl içi sıra atamasına başvuru yapamayanlar il içinde tekrar nasıl tayin isteyecek

Selam hocalarım, ocak ayında annem onkoloji hastası olduğu için Ankara'dan Kemalpaşa 'ye sağlık özrüne dayalı tayinim çıktı. Annem Çiğli' de ikamet ediyor ve hala kemoterapi alıyor. Ben de Çiğli 'ye yerleştim. Kemalpaşa' dan git gel çok zor. Ve ben taşınma telaşı ile sıra atamasına başvuramadık ki başvurabiliyor muydum onu bile bilmiyorum. Eş mazereti ile Çiğli'ye tayin istedim ama boşta kurum da yok. Tekrar bir sıra ataması yapılır mı?


magdur turkce
Aday Memur
10 Temmuz 2025 16:07

Birçok kişi aynı durumda.Özür atamasında sistem sıra atamaları nedeiyle kilitlendi


b3rn4
Müsteşar
10 Temmuz 2025 16:51

İl içi atamada sıraya girmek için için il içi atama şartlarını taşımanız gerekiyor. Yani aynı okulda 3 yıl çalışmış olmalısınız. Zaten isteyemezdiniz.

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