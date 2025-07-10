Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


10 Temmuz 2025 15:54
ÇÖZGER 8-5 NÖBET

Cümleten Selamün aleyküm bir sorum olacaktı.doğuda küçük bir ilçe de çalışıyorum 6 yaşında engelli otizmli oğlum var 8-5 arası ilçe emniyet ön nokta da tek başıma nöbet tutuyorum. Arkadaşlar lütfen yanlış anlamayın özürlü aile bireylerinin bakımında kolaylık sağlanması, mesai saatleri dışındaki tüm ek görevlerden,nöbetlerden ve gece mesaisinden muaf tutulması diye bir ibare var burdaki nöbet kısmı mesai saatlerini de kapsıyor mu. Bir durum bugün oldu ve çok canım sıkıldı komiserim bilgisi dahilimde bir büroyuarkadaşıma 1 saat bakar mısın dedim işim var dedi komiserin bilgisi var deyince söylene söylene geçti. İşimi hallettim geri geldim 1 saat bile sürmedi. Üzüldüm acaba mesai saatleri içerisinde koruma da bu şekilde nöbet tutturuluyor mu lütfen cevaplarsanız sevinirim


snmmt
Aday Memur
10 Temmuz 2025 16:00
05415931860 beni ararmisin

snmmt
Aday Memur
10 Temmuz 2025 16:02
bana ozelden numarani gonderirmisin reis
Toplam 2 mesaj

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