Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2025 15:55
Müdür yardımcılığı istifa

İl MEM Özel Büro'ya görevlenidirileceğim için iki sene önce başladığım müdür yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Eskiden çalıştığım ilçe merkeze uzak, eski okulumda ve ilçede boş norm yok. Şimdi çalıştığım merkez ilçede de boş norm yok. İl MEM Atama birimindekiler bu durumda beni idarecillikten önce çalıştığım ilçede norm fazlası yapacaklarını söylüyorlar. Ben yönetmelikte bununla ilgili bir ifade göremedim. Sizin çalıştığınız yerlerde uygulama nasıl arkadaşlar?


Dalaras
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 15:59

Böyle degil


AHMETGÜRBÜZ5858
10 Temmuz 2025 16:05

cevap için teşekkürler hocam. Sizde nasıl işliyor?

Dalaras, 2 saat önce

Böyle degil

Toplam 2 mesaj

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