Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 16:05
Ek ödeme oranı.

Merhaba. Şöyle bir sorunumuz var. Aynı anda memuriyete başladığımız ths arkadaşlarımız arasında ek ödeme oranında bir farklılık var. Bordrolarımıza baktığımızda 3 arkadaşımız 0.90 ama geri kalan bahsettiğim arkadaşlarımızda 0.85 gözüküyor . Mly söyledik işin içinde kaldık. Bilgisi olan var mı acaba?

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