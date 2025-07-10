Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


10 Temmuz 2025 16:17
TCDD Hareket Memuru

ÖSYM merkezi atama kılavuzu yayınladı. Tercih edebileceğim kadrolar arasında Hareket Memuru var. Acaba TCDD bünyesinde Hareket Memurları ne iş yapar? Koşulları nasıldır?


Gizemilhan
Aday Memur
10 Temmuz 2025 16:46

GENEL BAŞVURU KILAVUZUNDA YAZAR ORAYI OKUMANI TAVSİYE EDERİM

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