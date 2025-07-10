Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


10 Temmuz 2025 16:24
İlişikler kesildi mi herkesin

Merhaba arkadaşlar, herkesin ilişiği kesiliyor mu bugün

Son gün ne zaman. Kesilmeyenlerin resen kesilecek deniliyor. Hayırlı olsun herkese şimdiden


çalış_çalış
Şef
10 Temmuz 2025 16:25

Yeni görevler

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