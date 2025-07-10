kit sözleşmeli personel 3+1 mi ?

ben sana açıklayayım güzel kardeşim.öncelikle kitler kadro karşılığı sözleşmelidir.657 den farklıdır.399 sayılı kanuna tabi çalışırlar.sözleşmeli veya kadrolu olayı kitlerde yoktur.kadro karşılığı sözleşmeli ibaresi vardır.kazanıp sözleşme imzalarsan sözleşmede 5 sene tayin isteyemeyeceğin yazar.bu demek değildir ki 5 sene sonra direkt tayin olursun.hiç öyle bir şey yok.tayin olayının zorluğu kitlerde veya 657 de çok da farklı değildir.tayin genel olarak her kurumda çok zor bir olaydır.hangi kuruma gidersen git bu böyle.maaşları 657 ye tabi kurumlara göre daha yüksektir.teknik personel olursan mesai kavramın olmaz,hayatında iş gece gündüz sürekli olur.haftasonu da ararlar seve seve gidersin.düz memursan bu geçerli değildir. peşin peşin şunu da söyleyeyim.işe girer girmez direkt lojmana gireceğinizi düşünmeyin.belki hemen belki 5 sene sonra belki 10 sene sonra girersiniz.
ben sana açıklayayım güzel kardeşim.öncelikle kitler kadro karşılığı sözleşmelidir.657 den farklıdır.399 sayılı kanuna tabi çalışırlar.sözleşmeli veya kadrolu olayı kitlerde yoktur.kadro karşılığı sözleşmeli ibaresi vardır.kazanıp sözleşme imzalarsan sözleşmede 5 sene tayin isteyemeyeceğin yazar.bu demek değildir ki 5 sene sonra direkt tayin olursun.hiç öyle bir şey yok.tayin olayının zorluğu kitlerde veya 657 de çok da farklı değildir.tayin genel olarak her kurumda çok zor bir olaydır.hangi kuruma gidersen git bu böyle.maaşları 657 ye tabi kurumlara göre daha yüksektir.teknik personel olursan mesai kavramın olmaz,hayatında iş gece gündüz sürekli olur.haftasonu da ararlar seve seve gidersin.düz memursan bu geçerli değildir. peşin peşin şunu da söyleyeyim.işe girer girmez direkt lojmana gireceğinizi düşünmeyin.belki hemen belki 5 sene sonra belki 10 sene sonra girersiniz.
, 55 dk. önce
brainstorm94
çok alım yapmış biri detaylı açıklarsa sevaba girer