KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 16:27
kit sözleşmeli personel 3+1 mi ?

3+1'e tabi mi yani atandığımız zaman 3 yıl sonra kadroya geçiyor muyuz? kit hep sözleşmeli almış galiba.


Mpolat1503
10 Temmuz 2025 16:31
hayır çakılı kadro

Atalanta BC
Aday Memur
10 Temmuz 2025 16:32

Eğer değişmezse emekli olana kadar sözleşmeli. Ama kafasına göre sözleşmeni feshedemez idareci. Eğer feshederse ya da yeni sözleşme senle imzalamaz ise onun hesap vermesi lazım. Benim bildiğim bu.


schopenhauerizm
Memur
10 Temmuz 2025 16:32

kadroya geçme olayları yok mu sürekli sözleşmeli olarak mı geçiyor

Mpolat1503, 1 saat önce
hayır çakılı kadro

brainstorm94
10 Temmuz 2025 16:36

çok alım yapmış biri detaylı açıklarsa sevaba girer


Elk teknikeri
10 Temmuz 2025 16:51

Kitler kadro karşılığı sözleşme oluyor hangi şartlar altında işten çıkarılacağınız 399 khk da yazar onun haricinde sözleşmeniz fesh olmaz kimde kafasına göre sözleşmenizi fesh edemez sözleşme her yıl otomatik yenilenir kitler ücret açıcısında 657 li memura göre nispeten iyidir ancak kitlerde tayin biraz sıkıtılı kolay tayin olamaya bilirsiniz

brainstorm94, 55 dk. önce

çok alım yapmış biri detaylı açıklarsa sevaba girer


F4ntomm
Şef
10 Temmuz 2025 17:10

ben sana açıklayayım güzel kardeşim.öncelikle kitler kadro karşılığı sözleşmelidir.657 den farklıdır.399 sayılı kanuna tabi çalışırlar.sözleşmeli veya kadrolu olayı kitlerde yoktur.kadro karşılığı sözleşmeli ibaresi vardır.kazanıp sözleşme imzalarsan sözleşmede 5 sene tayin isteyemeyeceğin yazar.bu demek değildir ki 5 sene sonra direkt tayin olursun.hiç öyle bir şey yok.tayin olayının zorluğu kitlerde veya 657 de çok da farklı değildir.tayin genel olarak her kurumda çok zor bir olaydır.hangi kuruma gidersen git bu böyle.maaşları 657 ye tabi kurumlara göre daha yüksektir.teknik personel olursan mesai kavramın olmaz,hayatında iş gece gündüz sürekli olur.haftasonu da ararlar seve seve gidersin.düz memursan bu geçerli değildir. peşin peşin şunu da söyleyeyim.işe girer girmez direkt lojmana gireceğinizi düşünmeyin.belki hemen belki 5 sene sonra belki 10 sene sonra girersiniz.

brainstorm94, 55 dk. önce

çok alım yapmış biri detaylı açıklarsa sevaba girer

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