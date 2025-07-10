KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 16:43
YDS kitaplarımı vermek isterim.

Elimde geçmiş yıllara ait YDS ingilizce kitaplari mevcut hem cozulmuş hemde çözülmemiş soru kitapları konu anlatımı vs. İsteyene karşı ödemeli kargo ile gönderim yapabilirim.

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