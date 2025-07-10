KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 16:45
6225 bilgisayar işletmenliği kodu hakkında

arkadaşlar şimdi üniversitede bilgisayar uygulamaları 1 ve 2 derslerini aldım ve geçtim zamanında ders programında vardı 1.sınıfta. Şimdi bunlar 6225 kodu için yeterli oluyor mu? yeterli oluyorsa bunu nasıl göstereceğiz sistemde yani başvuru yaparken sistem otomatik algılıyor mu ya da belge falan mı yüklememiz gerekiyor? bu koda sahip olduğumuzu nasıl kanıtlayacağız?


schopenhauerizm
Memur
10 Temmuz 2025 17:27

güncel

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