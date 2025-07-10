KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 17:06
Devlet Malzeme Ofisi Hakkında Bilgi Verebilecek Olan var mı?

Arkadaşlar Devlet Malzeme Ofisinde mühendis için çalışma şartları nasıl ? Maaşları 657 4b mühendise göre nasıl ve ek ödemeleri var mı ? DMO'da çalışan mühendis arkadaşlardan bilgi verebilecek olan var mı?

Çok Yazılan Konular

2025/1 Merkezi Alım 33 Yaştan Sonra KPSSMerkezi Alım İle 4001kpss b2026 Kpss Bkit sözleşmeli personel 3+1 mi ?Makine Mühendisleri PlatformuDenklik Belgesi İle Memur OlmaBranş Bazında sırlamalar güncellendiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Platformu

Sözlük

ülkece altın günü yapmak 3 ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 2 günaydın sözlük 1 nihat genç 1 olmak istediğin yerde olmadığını hissetmek 2 kadınlar ne ister adlı soru 3 Sagopa Kajmer 3 benden sana yar olmaz. 1 yarın bizimdir 1 sigara bırakma hattı 1

Son Haberler

96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitti mahkemeye heyetine küfrettiİtirafçı olan iş insanı Adem Soytekin tahliye edildiDolar günü 40,07 TL'den kapattıŞile Belediyesi'nde 8 Milyonluk Rüşvet İddiası: Başkan Kabadayı GözaltındaHükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı