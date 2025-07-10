Yurtdışı çıkış izni gerçekten gerekli mi ?

arkadaşlar okul müdürüme sorduğumda (bir belge vermeli miyim gibi) o da hayır bişey vermene gerek yok dedi. ben de uçuşlarımı ve e vize mi aldım.

yani izin almak zorunlu değil diye biliyorum, tatildeyiz zaten. 8 gün var uçuşa. siz ce eksik birşey var mı bu konuda?