Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2025 17:23
Yurtdışı çıkış izni gerçekten gerekli mi ?

arkadaşlar okul müdürüme sorduğumda (bir belge vermeli miyim gibi) o da hayır bişey vermene gerek yok dedi. ben de uçuşlarımı ve e vize mi aldım.

yani izin almak zorunlu değil diye biliyorum, tatildeyiz zaten. 8 gün var uçuşa. siz ce eksik birşey var mı bu konuda?


spock
Genel Müdür
10 Temmuz 2025 17:26

İzin değil ama "şu şu tarihler arasında şu ülkede bulunacağım. bilgilerinize arz ederim." gibi bir dilekçe şık olur. herhangi bir sorunda da başının ağrımasını engeller.


ta345
Şef
10 Temmuz 2025 17:31

hımm bu zorunlu mu hocam?

bir de şimdi ilçede değilim o sebepten bu dediğiniz dilekçeyi burdaki il meme vermem de bir sakınca var mı ? (gerekli ise)


spock
Genel Müdür
10 Temmuz 2025 18:11

dilekçeyi kargoyla gönderebilirsin. ptt ile de olur. en güzeli taahhütlü posta ile göndermek. köy okulu değilse her türlü ulaşır.

ta345, 5 saat önce

hımm bu zorunlu mu hocam?

bir de şimdi ilçede değilim o sebepten bu dediğiniz dilekçeyi burdaki il meme vermem de bir sakınca var mı ? (gerekli ise)


bahçesaray
Şef
10 Temmuz 2025 18:21
tatillerde öğretmen yurt dışına izinsiz çıka bilir

ta345
Şef
10 Temmuz 2025 18:22

teşekkür ederim. Peki bunu izah edebilecek bir dayanağımız var mıdır hocam? (kanun -yönetelik vs)

bahçesaray, 4 saat önce
tatillerde öğretmen yurt dışına izinsiz çıka bilir

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
10 Temmuz 2025 19:55

İzin almanın tek gerekçesi orada kazz hastalık olursa sigortanızdan yararlanabilmeniz.


bahçesaray
Şef
10 Temmuz 2025 20:00
izin alacaksınız diye bir yönetmelik vb var mı ?
ta345, 4 saat önce

teşekkür ederim. Peki bunu izah edebilecek bir dayanağımız var mıdır hocam? (kanun -yönetelik vs)


metal3
Aday Memur
10 Temmuz 2025 20:45
kalacağınız gün kadar muhakkak sağlık sigortası yaptırın

eshil86
Memur
10 Temmuz 2025 20:55

Ben sınır ilinde yaşıyorum. Ben ve çevrem sürekli çıkış giriş yapıyoruz ne izin aldım ne de izin alan birini duydum

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