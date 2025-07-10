Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2025 17:23
yutrtdışı çıkış izni gerçekten gerekli mi ?

arkadaşlar okul müdürüme sorduğumda (bir belge vermeli miyim gibi) o da hayır bişey vermene gerek yok dedi. ben de uçuşlarımı ve e vize mi aldım.

yani izin almak zorunlu değil diye biliyorum, tatildeyiz zaten. 8 gün var uçuşa. siz ce eksik birşey var mı bu konuda?


spock
Genel Müdür
10 Temmuz 2025 17:26

İzin değil ama "şu şu tarihler arasında şu ülkede bulunacağım. bilgilerinize arz ederim." gibi bir dilekçe şık olur. herhangi bir sorunda da başının ağrımasını engeller.


ta345
Şef
10 Temmuz 2025 17:31

hımm bu zorunlu mu hocam?

bir de şimdi ilçede değilim o sebepten bu dediğiniz dilekçeyi burdaki il meme vermem de bir sakınca var mı ? (gerekli ise)

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