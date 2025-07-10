Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


10 Temmuz 2025 17:24
Yaralamali kaza Hk.

Merhaba tek taraflı yaralamalı ve maddi hasarlı kaza geçiren birisi trafik levhasına da zarar verirse nasıl bir işlem görür teşekkürler

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