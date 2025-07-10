Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


10 Temmuz 2025 17:38
Tcdd mühendis

Branş sıralamasında 1. Ve 2. Olanlar yazabilir mi


Coldplay35
Aday Memur
10 Temmuz 2025 18:32

hocam mühendis olarak tcdd yi tercih etmemenizi öneririm. daha kurumsal mühendise değer veren kurumlar var örneğin dsi kgm gibi. Mühendislerin tcdd de görev tanımları dahi yok. ne iş verirsen yaptırmak istiyorlar hem büro memurusun hem teknisyen teknikersin hem mühendissin uzmanlığın dışında bir sürü işi yaptırmak isterler. ben şahsi olarak önermem


jeofoto
Aday Memur
10 Temmuz 2025 19:00
TCDD mühendis olarak çalışan birisi olarak söylüyorum DHMİ seç ora olmazsa TRT yi..
Toplam 2 mesaj

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