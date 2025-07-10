Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2025 18:08
İkm tayin

Arkadaşlar İKM olarak 3 senedir görev yapıyorum .Şuan bulunduğum kurumda geçici görevliyim .Eylül ayında nikahım var . Nişanlım 1 senedir sigortalı olarak çalışıyor eşimin olduğu il e gitmek istiyorum tayin hakkım var mı ?Teşekkürler ..

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