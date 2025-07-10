KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 18:13
Teiaş kit

Teiaş kitler kaçla kapatır


the back of furkan
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 18:44

90+


brainstorm94
10 Temmuz 2025 18:48

istihdam şekli KİT ile memurluğun farkları nedir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025/1 Merkezi Alım 33 Yaştan Sonra KPSSMerkezi Alım İle 4001kit sözleşmeli personel 3+1 mi ?kpss b2026 Kpss BMakine Mühendisleri Platformuİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi PlatformuTeiaş kit4b'li alımlar da artık merkezide

Sözlük

gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 18 benden sana yar olmaz. 1 günaydın sözlük 1 poğaça 5 kadınlar ne ister adlı soru 3 Çok ayıp 1 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 1 en güzel şarkıların en güzel kısımları 2 ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 2 salatalıkla güzelleşmeye çalışmak 1

Son Haberler

Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!Ankara'da bulunan 176 bin metrekare taşınmaz özelleştirildi6 yıl önce kaybolan Yeliz'i boşandığı eşinin öldürdüğü ortaya çıktıBakan Bolat'tan YÖİKK Paylaşımı: 39 Somut Adım Türkiye'yi Uçuracak!Kartalkaya Davasında Otel Sahibi Suçu Personele Attı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı