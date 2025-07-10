KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 18:30
Tcdd mühendis

Raylı sistemler mühendisliği mezunu arkadaşlardan branş sıralamaları 1. Ve 2. Olan arkadaşlar burada mi


brainstorm94
10 Temmuz 2025 20:03

bu kit sözleşme personeli ve memur farkı nedir

Toplam 1 mesaj

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2025/1 Merkezi Alım 33 Yaştan Sonra KPSSMerkezi Alım İle 4001kit sözleşmeli personel 3+1 mi ?kpss b2026 Kpss BMakine Mühendisleri Platformuİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi PlatformuTeiaş kit4b'li alımlar da artık merkezide

Sözlük

en güzel şarkıların en güzel kısımları 2 Renjiro 11 bi mola radyo yayını 6 benden sana yar olmaz. 1 güne bir söz bırak 1 olmak istediğin yerde olmadığını hissetmek 2 ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 2 sigara bırakma hattı 1 yarın bizimdir 1 Sagopa Kajmer 3

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