Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


10 Temmuz 2025 19:16
Sözleşmeli Personel-Kit Sözleşmeli Personel

Arkadaşlar merhaba, üniversitede sözleşmeli inşat müh. olarak çalışıyorum. Kılavuzdaki kit sözleşmeli personel ilanlarına başvuru yapabilir miyim ? Normalde sözleşmeli personel başka bir sözleşmeli personel ilanına başvuramıyor ama burada bir farklı bir durum var mı ?

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