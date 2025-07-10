Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2025 19:37
Başlıca Yazar Tanımı hk (Mühendislik)

Herkese Merhaba,

Doçentlik kriterlerindeki mühendislik alanı başlıca yazar tanımı ya tek başına yazılan makale ya da danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci ile yazılan makale.

Burada tez öğrencisi olarak belirtilmemiş. Dolayısıyla tezsiz yüksek lisans öğrencisinin bitirme projesinden çıkacak makalede de danışman hoca başlıca yazar olur diye anlıyorum.

Sizin fikirlerinizi öğrenmek isterim.

Çok Yazılan Konular

2025 Mart dönemi doçentlik başvuruları2023 ekim dönemi doçentlik başvurularıKurum içi Öğretim Görevlisiİzmir Demokrasi Üniversitesi usülsüzlükLisansüstü Tez DanışmanlığıYıllık izinDocentlik basvurusu basarisiz olanlar veya etik ihlal ile suclananlar idari dava acmalimi?

Sözlük

Karşı cinsi çekici yapan detaylar 3 kadınlar ne ister adlı soru 3 poğaça 5 Anne klasikleri 1 yarın bizimdir 1 hayatı sessize almak 1 Zerengökçe 3 salatalıkla güzelleşmeye çalışmak 1 şaka yapmayı bilmeyen insan 2 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 1

Son Haberler

Bitcoin'de Tarihi Zirve: 112 Bin Dolar Sınırı Geçildi!Ankara'da bulunan 176 bin metrekare taşınmaz özelleştirildi6 yıl önce kaybolan Yeliz'i boşandığı eşinin öldürdüğü ortaya çıktıBakan Bolat'tan YÖİKK Paylaşımı: 39 Somut Adım Türkiye'yi Uçuracak!Kartalkaya Davasında Otel Sahibi Suçu Personele Attı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı