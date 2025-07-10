Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


10 Temmuz 2025 20:22
Sağlık Bakanlığı ve MEB eş durumu tayini hakkında sorular?

Arkadaşlar eşlerden birisi

sağlık bakanlığında tekniker olarak atanmış henüz 3+1 doldurmamış

Diğeri ise MEB de kadrolu öğretmense eş durumu tayini nasıl oluyor ?

2.sorum eğer ikiside sözleşmeliyse durum nedir ?

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeliden kadroya geçen biri kurumlararası nakil olabilir mi?Üniversiteden Bakanlığa Geçiş Yapılabilir mi?Sözleşmeli Personel-Kit Sözleşmeli Personelsözleşmeli personel 3. yıl doluncaSözleşmeli Personel Becayiş Hakkı Son Durum

Sözlük

güne bir söz bırak 1 Erzincan Tulum peyniri 3 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 14 Renjiro 11 az yakan çok kaçan araba 5 fazla iyi niyetli olmak 1 şu an çalan şarkı 7 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 3 kadınlar ne ister adlı soru 3 olmak istediğin yerde olmadığını hissetmek 2

Son Haberler

Bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdüAntalya'da uçuruma devrilen kamyondaki 2 kişi yaşamını yitirdiAnadolu Otoyolu Düzce kesiminde otobüs yangını: Yol ulaşıma kapandıBabasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk öldüMSB Açıkladı: 12 Asker Nasıl Şehit Oldu?

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı